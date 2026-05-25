Российский пловец Сомов завоевал две медали на "допинговой Олимпиаде"

Москва25 мая Вести.Российский пловец Евгений Сомов завоевал медали в заплывах на 50 и 100 метров брассом в соревнованиях Enhanced Games, где официально разрешено использование допинга.

На стометровке Сомов занял второе место, проплыв дистанцию за 59,61 секунды, уступив олимпийскому чемпиону из США Коди Миллеру (59,47 секунды). В заплыве на 50 метров спортсмен занял третье место с результатом в 27,21 секунды. Вторым на финиш приплыл бразильский пловец Фелипе Лима (26,98 секунды), а первым – снова Миллер (26,55 секунды).

Победителям Enhanced Games выплачивается по 250 тысяч долларов, серебряным призерам — по 125 тысяч, а бронзовым — по 75 тысяч. За установление нового мирового рекорда организаторами предусмотрен специальный приз в размере 1 миллиона долларов.

11 мая сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело крупнейшую за 2026 год проверку игроков одного футбольного клуба, протестировав сразу восьмерых футболистов московского "Спартака".