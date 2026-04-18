Москва18 апр Вести.Победы на соревнованиях помогают двукратному чемпиону мира по плаванию 2025 года Кириллу Пригоде экономить на игрушках. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести" после победы на дистанции 200 метров брассом в финале Кубка России в Петербурге.

Пригода в результате победного заплыва выиграл путевку на чемпионат Европы и плюшевого кальмара.

У меня есть определенная обязанность перед ребенком - нужно периодически дарить игрушки. Слава богу, Федерация водных видов спорта дает мне возможность сэкономить на этом вопросе. Игрушки очень замечательные, все, которые разыгрывались на предыдущих турнирах, в моей семье и, в частности, у дочки очень прижились, все очень рады, довольны рассказал Кирилл Пригода

