Пловчиха Юлия Ефимова рассказала, каким спортсменам завидует и почему Пловчиха Юлия Ефимова призналась, что завидует футболистам и хоккеистам

Москва17 апр Вести.Серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова призналась, что завидует футболистам и хоккеистам. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее спортсменка победила в заплыве на 50 м брассом в финале Кубка России, ее результат - 30,86 секунды.

В комментарии журналистам Юлия Ефимова указала на то, что это первые большие соревнования в текущем сезоне. По ее словам, она нуждается в большем количестве стартов, ей нужно повышать уровень уверенности в себе через старты.

Я смотрю футбол и хоккей и завидую им, потому что у них соревнования постоянно поделилась Ефимова

Спортсменка уточнила, что в плавании по-другому: пловец готовится и тренируется по полгода, "чтобы проплыть 30 секунд".

Финал Кубка России будет завершен 21 апреля. Соревнования проходят в Петербурге.

Юлия Ефимова - российская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России. Была включена в список самых сексуальных атлетов Олимпийских игр 2024 года по версии New York Post, хотя не участвовала в тех соревнованиях.