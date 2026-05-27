Российского пловца Сомова раскритиковали за участие в "Олимпиаде на стероидах" Депутат Журова: Сомов испортил репутацию участием в "Олимпиаде на стероидах"

Москва27 мая Вести.Российский пловец Евгений Сомов, который выступил на "Олимпиаде на стероидах" (Enhanced Games), не смог показать выдающегося результата даже с использованием допинга. На это указала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В комментарии NEWS.ru Журова призналась, что, по ее мнению, Сомов испортил свою репутацию. Депутат призналась, что к этому турниру относится плохо.

На Олимпиаде Сомов был в финале заплыва, но не одержал победу. Со стероидами ему не удалось победить. Репутация испорчена сказала олимпийская чемпионка

По словам Журовой, участники "Олимпиады на стероидах" не готовы к честной конкуренции.

Они подумали: если съедят стероиды, то всех обгонят. Рекорды они не установили. Уровень их таланта и мастерства ниже, чем у олимпийских чемпионов без допинга отметила Журова

Стероиды, как добавила олимпийская чемпионка, "используют люди, у которых ничего не получилось".

О том, что Сомов вошел в число участников "Олимпиады на стероидах" стало известно в декабре 2025 года. Сам турнир состоялся в Лас-Вегасе в мае 2026 года.