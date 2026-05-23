Москва23 мая Вести.Совместные фото спортсменов нужно отменять или вводить жесткие правила, заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова в интервью агентству ТАСС. Она пояснила, что это связано с поведением украинских атлетов, которые отказываются фотографироваться с россиянами.

По мнению Журовой, никто уже не обращает внимание на сложившуюся ситуацию.

А когда все закончится, они и дальше будут продолжать так делать? Тут надо либо вводить жесткие нормы, либо полностью отменять это правило. А то все так будут вести себя дальше, и ничего им за это не будет заявила депутат

Ранее украинский каратист Андрей Заплитный отказался фотографироваться с россиянином Эрнестом Шарафутдиновым на чемпионате Европы.