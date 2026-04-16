Москва16 апр Вести.Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) вынести предупреждение 15-летней россиянке Софии Ильтеряковой.

Инцидент произошел в марте на этапе Кубка мира в Софии, где спортсменка, выступая в нейтральном статусе, не повернулась к флагу Украины во время исполнения гимна в честь победительницы Таисии Онофрийчук.

Скорее всего, она просто не знала английского и не поняла, что нужно повернуться отметила Журова

Журова выразила мнение, что поведение гимнастки не было политическим демаршем. По словам депутата, Ильтерякова могла просто не понять объявления диктора на английском языке и не сориентироваться в протоколе церемонии. Журова, добавила, что юные спортсмены часто теряются в подобных ситуациях.