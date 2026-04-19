Российская гимнастка Ильтерякова выиграла бронзу с обручем на Кубке мира в Баку

Москва19 апр Вести.Российская гимнастка София Ильтерякова стала бронзовым призером в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает РИА Новости.

15-летняя спортсменка набрала 28,450 балла. Золото досталось украинке Таисии Онофрийчук с результатом 28,650 балла, серебро — болгарке Стиляне Николовой (28,550). Бакинский этап Кубка мира завершается 19 апреля.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила атлетам из России и Белоруссии участвовать в турнирах под нейтральным флагом.

В марте на аналогичном этапе в Софии Ильтерякова финишировала второй в том же виде программы, уступив Онофрийчук. Третье место тогда заняла итальянка София Раффаэли. Во время церемонии награждения, когда зазвучал гимн Украины, Онофрийчук и Раффаэли развернулись в сторону своих национальных флагов, тогда как россиянка осталась стоять к ним спиной. Украинская федерация гимнастики после этого инцидента потребовала отстранить Ильтерякову от соревнований, лишив ее нейтрального статуса. World Gymnastics инициировала расследование и в среду вынесла гимнастке предупреждение.