Москва31 маяВести.Россиянка София Ильтерякова одержала победу в финале в индивидуальных упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии.
Ильтерякова показала результат 29,900 балла, что позволило ей занять первое место.
Серебряную медаль завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько с результатом 29,800 балла. Бронза досталась итальянской гимнастке Софии Раффаэли, набравшей 29,500 балла.
София Ильтерякова опередила белорусскую соперницу всего на 0,100 балла, обеспечив себе победу в одном из ключевых финалов турнира.