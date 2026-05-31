Гимнастка Ильтерякова выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем

Москва31 мая Вести.Россиянка София Ильтерякова одержала победу в финале в индивидуальных упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии.

Ильтерякова показала результат 29,900 балла, что позволило ей занять первое место.

Серебряную медаль завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько с результатом 29,800 балла. Бронза досталась итальянской гимнастке Софии Раффаэли, набравшей 29,500 балла.

София Ильтерякова опередила белорусскую соперницу всего на 0,100 балла, обеспечив себе победу в одном из ключевых финалов турнира.