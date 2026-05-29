Гимнастка Заикина поделилась эмоциями, когда в ее честь на ЧЕ поднялся флаг РФ

Гимнастка Заикина о золоте ЧЕ: рада поддержать страну своим выступлением Гимнастка Заикина поделилась эмоциями, когда в ее честь на ЧЕ поднялся флаг РФ

Москва29 мая Вести.Чемпионка Европы по художественной гимнастике среди юниоров Яна Заикина в интервью ИС "Вести" рассказала, что была рада своим выступлением поддержать страну, флаг которой впервые после долгого перерыва был поднят над пьедесталом.

Россиянка Яна Заикина завоевала золото на юниорском чемпионате Европы в Болгарии в упражнениях с лентой. Она поделилась, что это ее первый турнир такого высокого уровня.

Рада, что получилось хорошо сделать ленточку в финале и взять золото… Понимаю, что первый раз звучал гимн России на таких крупных стартах после длинного перерыва. Я очень счастлива, что смогла нашу страну поддержать своим выступлением и занять первое место поделилась спортсменка

Гимнастка рассказала, что на турнире не все получалось, в том числе были проблемы с самим предметом – лентой.

На соревнованиях возникла сложность с влажностью, и лента не скользила по рукам, было сложновато. Сегодня перед выступлениями мы решили попробовать присыпку и специально много делала "бумеранги", чтобы по руке все проскальзывало, и тем самым все проверяла объяснила Заикина

Кроме золота у сборной России также серебро, которое завоевала Ксения Савинова в упражнениях с обручем.

Это большая ответственность то, что ты выступаешь за страну и, наверное, гордость, что, когда у тебя получается, ты стоишь на пьедестале и поешь гимн поделилась Савинова

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с национальными флагом и гимном после решения Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о допуске сборной к международным соревнованиям.