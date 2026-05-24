Россиянки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии под флагом РФ Европейский гимнастический союз вернул флаг гимнасткам из РФ на ЧЕ в Болгарии

Москва24 мая Вести.Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом России. Это следует из информации на сайте Европейского гимнастического союза.

Сборная России указана среди участников турнира в разделе, где размещены сведения о чемпионате и программа соревнований.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в городе Варна в Болгарии с 27 по 31 мая.

Ранее исполнительный комитет World Gymnastics решил допустить российских гимнастов к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в ФГР: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил российских гимнастов со снятием всех ограничений.