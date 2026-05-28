Украинская спортсменка София Краинская закрыла уши и глаза во время награждения россиянки на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходили в болгарской Варне.
28 мая российская гимнастка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы с результатом в 26,00 балла. Краинская разместилась на втором месте (25,750 балла), а бронзу завоевала немка немка Мелисса Диет (25,300 балла).
Во время церемонии награждения, когда зазвучал гимн России, Краинская надела наушники и закрыла глаза.
В середине мая исполнительный комитет World Gymnastics допустил российских гимнастов к международным соревнованиям под национальным флагом и с исполнением государственного гимна. В том числе допуск распространили и на чемпионат Европы в Болгарии.