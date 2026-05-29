Москва29 маяВести.Российская гимнастка Яна Заикина завоевала золотую медаль в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.
За свое выступление россиянка получила 26,000 балла. Серебро выиграла представительница Украины София Краинская с результатом 25,750 балла, бронзу завоевала немка Мелисса Диет, набравшая 25,300 балла.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с национальными флагом и гимном после решения Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о допуске сборной к международным соревнованиям.