Гимнастка Заикина выиграла золото на чемпионате Европы среди юниоров

Москва29 мая Вести.Российская гимнастка Яна Заикина завоевала золотую медаль в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

За свое выступление россиянка получила 26,000 балла. Серебро выиграла представительница Украины София Краинская с результатом 25,750 балла, бронзу завоевала немка Мелисса Диет, набравшая 25,300 балла.

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с национальными флагом и гимном после решения Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о допуске сборной к международным соревнованиям.