Российские гимнастки завоевали серебро в групповом многоборье на ЧЕ Гимнастки РФ заняли второе место в групповом многоборье на чемпионате Европы

Москва31 мая Вести.Российские спортсменки завоевали серебряные медали в групповом многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

Россиянки набрали 53,450 балла. Первое место в многоборье взяли спортсменки из Испании с 57,650 балла. На третьем месте - гимнастки из Израиля с 53,350 балла.

В состав российской команды были Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина и Арина Лысенко. Они набрали за свое выступление 53,450 за упражнения с пятью мячами (26,950) и с тремя обручами и двумя парами булав (26,500).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсменки выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что одним из самых ярких моментов соревнований было выступление румынской спортсменки Андреа Вердес. В упражнениях с мячом она продемонстрировала программу под знаменитую мелодию советского композитора Микаэла Таривердиева - "Песню о далекой Родине" из легендарного многосерийного телефильма "Семнадцать мгновений весны".