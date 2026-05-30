На ЧЕ по гимнастике румынка Вердес выступила под "Песню о далекой Родине"

Москва30 мая Вести.В болгарской Варне на чемпионате Европы по художественной гимнастике завершился финал многоборья. Ярким и запоминающимся моментом соревнований стало выступление румынской спортсменки Андреа Вердес. В упражнениях с мячом она продемонстрировала программу под знаменитую советскую мелодию.

Как сообщает корреспондент ТАСС с гимнастической арены, Вердес выполняла свои упражнения под музыку выдающегося советского композитора Микаэла Таривердиева — знаменитую "Песню о далекой Родине" из легендарного многосерийного телефильма "Семнадцать мгновений весны".

За свое выступление румынская спортсменка получила от судей 26,050 балла. Всего в финале индивидуального многоборья соревновались 20 гимнасток. Среди них — две представительницы России, София Ильтерякова и Мария Борисова.

Проходящий с 27 по 31 мая европейский турнир стал знаковым событием, так как он стал для российской сборной первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом своей страны.