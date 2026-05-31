Москва31 мая Вести.Завоевавшая золото в Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии София Ильтерякова поделилась с ИС "Вести", что была растрогана, когда услышала гимн России.

15-летняя спортсменка опередила соперниц в упражнениях с обручем, а также взяла бронзу в упражнениях с мячом. На чемпионате она выступила в официальном статусе: на церемонии награждения звучал российский гимн.

Я тоже плакала, понимая, что будет играть гимн спустя пять лет. И как раз в 2021 году Чемпионат Европы тоже проходил здесь, в Варне, и были Дина и Арина Аверины. Это гордость… Получилось быть первой. И спасибо всем огромное за поддержку, потому что поддержка зала невероятная улыбается София

В свое золото София не верила — на диван к своему тренеру Наталье Глембе шла растерянной, поскольку один из рисков она поймала в две руки.

Да, у нее везде высокая сложность элементов. Не все она реализовала, но я ей сказала: "Если бы сегодня ты сделала все, то завтра не над чем было бы работать" говорит тренер

Всего в копилке российской сборной четыре медали. Это первый за пять лет международный турнир, где гимнастки выступают с российскими флагом и гимном.