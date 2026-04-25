Глава EWF Хассани назвал неприемлемым отказ Домбровской от фото с Кузьминовой

Глава EWF отчитал украинскую штангистку за отказ сделать фото с россиянкой Глава EWF Хассани назвал неприемлемым отказ Домбровской от фото с Кузьминовой

Москва25 апр Вести.Глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани назвал недопустимым поведение украинки Ирины Домбровской, которая проигнорировала совместное фото на пьедестале с серебряным призером — россиянкой Варварой Кузьминовой.

Домбровская завоевала бронзу в весовой категории до 77 кг на чемпионате Европы, проходившем в Батуми 23 апреля. Кузьминова выиграла серебро.

По сообщению ТАСС, в ходе награждения Домбровская отказалась фотографироваться с россиянкой.

После церемонии Хассани поговорил Домбровской и представителем украинской делегации. Глава EWF назвал действия спортсменки неприемлемыми.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе.