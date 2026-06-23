World Gymnastics изменила правила поведения при награждении из-за украинцев World Gymnastics изменила регламент награждения после инцидентов с украинцами

Москва23 июн Вести.Всемирная федерация гимнастики (World Gymnastics) внесла изменения в регламент церемоний награждения, касающиеся поведения спортсменов, сообщается в документе на официальном сайте организации.

В регламент проведения церемоний добавлены две статьи. В 13-й статье под названием "нейтральность, достоинство и протокол церемонии награждения" говорится о запрете демонстрации на подиуме любых политических символов и лозунгов, религиозной и расовой пропаганды.

Демонстрация, ношение или ношение любых политических, религиозных или расовых символов, знаков, сообщений, баннеров, одежды, аксессуаров или жестов во время церемонии награждения запрещены. Демонстрация любых флагов, кроме официальных национальных флагов, предоставленных, одобренных или разрешенных федерацией, строго запрещена говорится в документе

Отмечается, что спортсмены, тренеры и члены делегаций должны строго соблюдать протокол, инструкции федерации и воздерживаться от поведения, "которое может нарушить, подорвать или опорочить церемонию награждения".

Другая 14-я статья повествует о дисциплинарных мерах, которые могут последовать за нарушение положений предыдущей статьи. Уточняется, что несоблюдение норм 13-й статьи является "серьезным правонарушением".

Подобные нарушения могут повлечь за собой санкции, включая дисквалификацию спортсмена или соответствующей команды, аннулирование результатов, лишение медалей, титулов или рейтингов, отзыв аккредитации и любые другие меры, которые федерация сочтет целесообразными. подчеркивается в документе

Новые правила вступают в силу незамедлительно, они были утверждены руководством федерации 9 июня.

Ранее российские спортсмены получили право участвовать в соревнованиях под эгидой World Gymnastics без ограничений, с флагом и гимном страны. Первым таким турниром стал чемпионат Европы по художественной гимнастике в Болгарии, который прошел с 27 по 31 мая.

На соревнованиях россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль в упражнении с лентой среди юниоров, второе место заняла украинка София Краинская. Во время исполнения гимна России на церемонии награждения Краинская демонстративно надела наушники и закрыла глаза.