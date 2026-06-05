Москва5 июнВести.Спортсмены из Украины зря закрывают лица от флага России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Таким образом он прокомментировал ситуацию, когда украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания гимна России. Это произошло в ходе церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии.
Зря они это делают, надо уважать победителейпередает ТАСС слова Пескова
Ранее Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о реакциях мировых лидеров на послание Владимира Зеленского.