Украинские спортсмены зря закрывают лица от флага России, сказал Песков Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица от флага России

Москва5 июн Вести.Спортсмены из Украины зря закрывают лица от флага России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Таким образом он прокомментировал ситуацию, когда украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания гимна России. Это произошло в ходе церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии.

Зря они это делают, надо уважать победителей передает ТАСС слова Пескова

Ранее Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о реакциях мировых лидеров на послание Владимира Зеленского.