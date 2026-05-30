Владимир Кличко: я бы не запрещал украинцам выступать вместе с россиянами

Москва30 мая Вести.Боксер Владимир Кличко призвал власти разрешить украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, где также выступают атлеты из России или Белоруссии.

Кличко сделал данное заявление, выступая на Черноморском форуме по безопасности в Одессе.

Я бы не запрещал нашим спортсменам выступать на тех соревнованиях, к которым будут привлечены российские или белорусские спортсмены. Бойкотировать, по моему мнению, неправильно. Всем нужно бороться сказал Кличко, чье выступление транслировалось на канале форума в YouTube

Минспорт Украины в апреле 2023 года издал указ, запрещающий украинским атлетам соревноваться на тех международных турнирах, где также выступают спортсмены из России и Белоруссии.

28 мая российская гимнастка Яна Заикина победила в соревнованиях с лентой среди юниоров на чемпионате Европы в Варне (Болгария). На церемонии награждения прозвучал российский гимн, впервые за пять лет на турнирах по гимнастике. Получившая серебро украинка София Краинская в ответ надела наушники и демонстративно закрыла глаза.