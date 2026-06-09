Москва9 июнВести.Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на 250 евро за нарушение регламента во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Будапеште.
Как рассказал Луцишин порталу Tribuna.ua, они покинули пьедестал во время исполнения гимна России после победы российского спортсмена Андрея Гаврилова в своей категории.
Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы с коллегой посоветовались с тренером и решили покинуть подиумсказал Луцишин
По его словам, в официальных протоколах EAF Гаврилов значился как нейтральный участник. Однако во время церемонии награждения был продемонстрирован российский флаг и прозвучал гимн России.
Чемпионат Европы проходил в Будапеште с 8 по 20 мая. В соревнованиях левой рукой в весовой категории до 60 кг Луцишин завоевал бронзовую медаль, а Сидорчук стал серебряным призером.
В мае украинская гимнастка София Краинская закрыла уши и глаза, когда во время награждения россиянки на чемпионате Европы по художественной гимнастике включили гимн РФ.