Украинские параармрестлеры заплатят штраф за отказ слушать гимн России Украинских параармрестлеров оштрафовали на 250 евро за отказ слушать гимн России

Москва9 июн Вести.Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на 250 евро за нарушение регламента во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Будапеште.

Как рассказал Луцишин порталу Tribuna.ua, они покинули пьедестал во время исполнения гимна России после победы российского спортсмена Андрея Гаврилова в своей категории.

Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы с коллегой посоветовались с тренером и решили покинуть подиум сказал Луцишин

По его словам, в официальных протоколах EAF Гаврилов значился как нейтральный участник. Однако во время церемонии награждения был продемонстрирован российский флаг и прозвучал гимн России.

Чемпионат Европы проходил в Будапеште с 8 по 20 мая. В соревнованиях левой рукой в весовой категории до 60 кг Луцишин завоевал бронзовую медаль, а Сидорчук стал серебряным призером.

В мае украинская гимнастка София Краинская закрыла уши и глаза, когда во время награждения россиянки на чемпионате Европы по художественной гимнастике включили гимн РФ.