Лыжник Коростелев заявил о дефиците презервативов на Олимпиаде в Италии

Москва21 мая Вести.Российский лыжник Савелий Коростелев в шутку пожаловался на нехватку контрацептивов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом пишет Telegram-канал "Mash на спорте".

По словам спортсмена, он не заметил в Олимпийской деревне ни одного презерватива.

Ни одного не заметил. Когда пришел спросить себе, уже закончились. А я приехал в первый день ответил Коростелев на вопрос, как на Олимпиаде за три дня могли потратить 10 тысяч презервативов

XXV зимние Олимпийские игры прошли в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. 22-летний россиянин выступал в нейтральном статусе. Лучшим его результатом стало четвертое место в скиатлоне на 10 километров.

Ранее Коростелев поделился мнением о причинах доминирования норвежской сборной на мировых аренах.