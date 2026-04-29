Москва29 апр Вести.Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева рассказала ИС "Вести", что возвращение на международные турниры вызвало у нее смешанные эмоции и было сродни тому, что чувствуют первооткрыватели.

Когда ты долго чего-то ждешь, а потом тебе - на, вот оно, ты в какой-то момент диковато себя чувствуешь. Помимо всего прочего, что мы поехали и с гимном, и с флагом, мы поехали еще и как первооткрыватели. Это ответственность, мы понимали, что нужно выкладываться на все 100% объяснила она по возвращении с соревнований на Мальте

Там женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая в финале Кубка мира среди команд второго дивизиона.

На душе тепло, особенно когда ты возвращаешься на родину и тебя встречают люди, которые за тебя переживали. Все прекрасно понимают, что мы делаем одно общее дело добавила Прокофьева

Сборная, ставшая победителем второго дивизиона Кубка мира, обеспечила себе выход в большой финал Кубка мира. Турнир для восьми лучших команд мира состоится в июле в Австралии.