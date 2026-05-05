Тренер Ромашина: таких голодных глаз у синхронистов я никогда не видела

Тренер сборной РФ по синхронному плаванию рассказала о настрое спортсменов Тренер Ромашина: таких голодных глаз у синхронистов я никогда не видела

Москва5 мая Вести.Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала о настрое российских спортсменов после возвращения с третьего этапа Кубка мира в Китае.

Сборная России привезла из КНР восемь медалей – три золотые, три серебряные и две бронзовые.

Команда сейчас заряжена на все 100%. Все хотят побеждать, все хотят выигрывать, и, наверное, таких голодных глаз у спортсменов я вот не видела рассказала Ромашина

Ранее главный судья третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию, представительница Канады Лиза Шотт заявила, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования является справедливым.