Москва5 маяВести.Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала о настрое российских спортсменов после возвращения с третьего этапа Кубка мира в Китае.
Сборная России привезла из КНР восемь медалей – три золотые, три серебряные и две бронзовые.
Команда сейчас заряжена на все 100%. Все хотят побеждать, все хотят выигрывать, и, наверное, таких голодных глаз у спортсменов я вот не виделарассказала Ромашина
Ранее главный судья третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию, представительница Канады Лиза Шотт заявила, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования является справедливым.