"Было много переживаний": Ромашина оценила выступление синхронисток РФ на ЧЕ Тренер Ромашина: по итогам ЧЕ-2026 можно с радостью отправиться в отпуск

Москва6 авг Вести.Результат российских синхронисток, взявших три золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта, стал радостным финалом сложных соревнований. Об этом заявила ИС "Вести" главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

По ее словам, была проделана очень большая работа.

Радость в целом от завершения старта. Я сейчас понимаю, что этапы Кубка мира не сравнятся с чемпионатом Европы: с напором, с ответственностью, которая на нас лежит. Конечно же, очень хочу поблагодарить наших тренеров, спортсменов, всю нашу команду, специалистов, медиков. … [Подготовительная] работа не прошла без следа. Конечно же, вот мы сегодня все соберемся, чуть отметим, друг друга поблагодарим. Я уверена, все обнимутся, и, возможно, будут слезы на глазах. Потому что действительно старт дался нам непросто. С самого начала до конца было много нервов, переживаний. При этом могу поставить, как минимум, твердую четверочку и с радостью отправиться в отпуск сказала Ромашина

5 августа соревнования по синхронному плаванию в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта завершились. Продолжаются соревнования по прыжкам в воду и плаванию на открытой воде.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа 2026 года.