Москва5 авгВести.Каждая победа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже – это счастье. Об этом ИС "Вести" рассказала трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Екатерина Коссова.
Каждая победа — это огромное счастье. Эти эмоции непередаваемые, ожидания оценок, объявления оценок, когда ты осознаешь, что ты первый, стоишь на пьедестале — это фантастическое чувствосказала она
Российские синхронистки завоевали третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник получили 244,8221 балла.
Они одержали победу в акробатической программе. До этого россиянки выиграли в технической и произвольной программах.