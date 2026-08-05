Российская синхронистка Коссова поделилась эмоциями от победы на ЧЕ в Париже

"Каждая победа – счастье": синхронистка Коссова о золоте на ЧЕ в Париже Российская синхронистка Коссова поделилась эмоциями от победы на ЧЕ в Париже

Москва5 авг Вести.Каждая победа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже – это счастье. Об этом ИС "Вести" рассказала трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Екатерина Коссова.

Каждая победа — это огромное счастье. Эти эмоции непередаваемые, ожидания оценок, объявления оценок, когда ты осознаешь, что ты первый, стоишь на пьедестале — это фантастическое чувство сказала она

Российские синхронистки завоевали третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник получили 244,8221 балла.

Они одержали победу в акробатической программе. До этого россиянки выиграли в технической и произвольной программах.