Тренер Измайлов поделился эмоциями от третьей победы синхронисток Тренер российских синхронисток оценил третье золото на чемпионате в Париже

Москва5 авг Вести.Тренер по акробатике сборной России по синхронному плаванию Роман Измайлов признался, что испытал невероятные эмоции от победы синхронисток на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Эмоциями он поделился с ИС "Вести".

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже​​​.

Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник получили 244,8221 балла.

Это невероятные эмоции, когда ты смотришь за спортсменами, за программой, за этими трюками, в которые вложил душу. Конечно, это очень волнительно. На тренировках был колоссальный труд. Девчонки сегодня справились, это, как говорится, бальзам на душу сказал Роман Измайлов

Ранее россиянки выиграли групповые произвольную и техническую программы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.