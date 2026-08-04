Москва4 авг Вести.Российские синхронистки почувствовали вкус победы после произвольной программы командного турнира на чемпионате Европы и не готовы были упускать шанс снова стать лучшими уже в технической программе. Об этом рассказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью ИС "Вести".

Сборная России стала двукратными чемпионками Европы по синхронному плаванию. Вчера спортсменки забрали высшую награду в произвольной программе, сегодня – подтвердили мастерство в технической.

Конечно, волнительно, но у нас был запас, и именно он и сыграл свою роль… Мне кажется, что они заряжены уже со вчерашнего дня, они почувствовали этот вкус победы. И когда мы стояли на помосте, я сказала, что у меня ощущение, что они не готовы были сегодня отпускать эту победу, отпускать золото. То есть, видно было, как они этого хотели. Я уверена, что хотят и сейчас. Когда ты это почувствуешь один раз, хочется это чувствовать каждый раз поделилась Ромашина

Всего в активе российских спортсменов на чемпионате Европы по водным видам спорта девять медалей, две из которых золотые.