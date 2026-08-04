Тренер российских синхронисток рассказала о втором победном номере на ЧЕ Тренер сборной РФ рассказала о "волнительном" втором золоте синхронисток на ЧЕ

Москва4 авг Вести.Тренер сборной России по синхронному плаванию Дарья Александрова в интервью ИС "Вести" рассказала, что победа в технической программе командного турнира на чемпионате Европы выдалась волнительной.

Российские синхронистки завоевали второе золото на чемпионате Европы в Париже. Они стали лучшими в технической программе, набрав 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании с результатом 296,4299 балла, третье – команда Италии (284,6725 балла).

На первый этап Кубка мира мы ездили во Францию, тогда мы набрали 301 балл. И через полтора месяца мы поехали в Китай сказала Дарья Александрова

По ее словам, в Китае судьи им дали столько баллов, сколько сегодня получили испанцы.

И, конечно, когда я увидела на табло эту сумму у испанцев, мне стало немножечко страшно и волнительно, потому что я не понимала, как нас оценят.... Было страшно, как посмотрят, как оценят и насколько судьи будут к нам лояльны добавила она

3 августа российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, став лучшими в произвольной программе. Как отметила главный тренер сборной Светлана Ромашина, победный номер "готовили всей страной".