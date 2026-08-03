Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию отреагировала на золото на ЧЕ Ромашина: мы всей страной готовили победный номер синхронисток на ЧЕ в Париже

Москва3 авг Вести.Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью ИС "Вести" отреагировала на первое золото россиянок на чемпионате Европы в Париже.

Российские синхронистки завоевали первые золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. Спортсменки из РФ набрали 285,0346 балла.

Если бы девчонки не сказали, что они готовы рискнуть, то, конечно, ничего бы этого и не было. Самое главное нам было услышать от них, что они готовы. Я хочу выразить благодарность и всему тренерскому штабу сборной, и девчонкам, и специалистам, которые нам помогали за кадром, которым мы отправляли все наши карточки, нашу задумку. То есть, это было очень важно, что действительно мы всей нашей страной, нашим синхронным плаванием готовили вот этот момент сказала Ромашина

Для российских спортсменов эта медаль стала седьмой на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали три серебряные и три бронзовые награды.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они впервые с 2021 года участвуют в этом турнире.