Москва3 авг Вести.Российским синхронисткам удалось завоевать золото на чемпионате Европы по водным видам спорта благодаря элементу, который включили в программу за день до выступления. Об этом рассказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью ИС "Вести".

Российские синхронистки завоевали первые золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. За сутки до выступления спортсменки добавили элемент-рассинхрон в последнюю связку, который принес много баллов.

Очень здорово, что мы размочили счет, открыли счет золотым медалям, и, конечно, это безусловная радость. Еще с тем моментом, как мы это сделали. Наверное, только тренеры, спортсмены и знатоки синхронного плавания смогут понять и оценить, что девчонки провернули с тренерами, придумка-задумка была уникальной поделилась Ромашина

Для российских спортсменов эта медаль стала седьмой на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали три серебряные и три бронзовые награды.