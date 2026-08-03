Синхронистки из РФ завоевали первое золото на ЧЕ по водным видам спорта в Париже

Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже Синхронистки из РФ завоевали первое золото на ЧЕ по водным видам спорта в Париже

Москва3 авг Вести.Российские синхронистки завоевали первые золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований.

Спортсменки из РФ набрали 285,0346 балла. Для российских атлетов это первая награда высшей пробы на текущем чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали три серебряные и три бронзовые награды.

Вторыми стали синхронистки из Испании, заработавшие 282,3541 балла. Тройку лидеров замкнули представительницы Италии – судьи оценили их выступление на 256,1558 балла.

Турнир проходит с 31 июля по 5 августа в Париже. Россию на этих соревнованиях представляют Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.