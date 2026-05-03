Сборная России по синхронному плаванию завершила этап КМ золотом в акробатике

Российские синхронистки завершили этап Кубка мира золотом в акробатике Сборная России по синхронному плаванию завершила этап КМ золотом в акробатике

Москва3 мая Вести.Российская сборная по синхронному плаванию одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане.

Синхронистки Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 227,9089 балла.

Второе и третье место заняли команды из Китая. Так, завоевавшие серебро спортсменки набрали 212,9576 балла, бронзу — 190,2319 балла.

В медальном зачете этапа российские синхронистки заняли второе место. Сборной РФ удалось завоевать три золотые, три серебряные, а также бронзовые награды. На первой строчке в медальном зачете расположилась китайская сборная (5-3-1). На третье строчке — Великобритания (2-2-0).

Российские синхронисты Арина Тумкина и Владимир Першин в произвольной программе микст-дуэтов на третьем этапе Кубка мира завоевали бронзу. Спортсмены набрали 196,2750 балла.

Российские спортсмены выступают на этом турнире с флагом и гимном. Для синхронистов из РФ эти соревнования стали первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения.