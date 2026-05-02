Дуэт синхронисток из РФ выиграл произвольную программу на этапе Кубка мира

Дуэт российских синхронисток выиграл произвольную программу на этапе Кубка мира Дуэт синхронисток из РФ выиграл произвольную программу на этапе Кубка мира

Москва2 мая Вести.Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира.

На турнире, который проходит в китайском Сиане, россиянки получили 304,6439 балла. Второе место заняли также спортсменки из РФ Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина, набрав 285,8040 балла. На третьем месте – японки Моэ Хига и Томока Сато (283,1905).

Ранее сообщалось, что Черезова и Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира, набрав за свое выступление 296,9358 балла.

Этап Кубка мира в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для синхронистов из РФ первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения.