Москва2 маяВести.Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира.
На турнире, который проходит в китайском Сиане, россиянки получили 304,6439 балла. Второе место заняли также спортсменки из РФ Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина, набрав 285,8040 балла. На третьем месте – японки Моэ Хига и Томока Сато (283,1905).
Ранее сообщалось, что Черезова и Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира, набрав за свое выступление 296,9358 балла.
Этап Кубка мира в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для синхронистов из РФ первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения.