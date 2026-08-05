Москва5 авгВести.Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже.
Российские синхронистки получили за свое выступление 244,8221 балла. За сборную РФ выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
На втором месте оказалась сборная Испании с результатом 242,2428 балла. Замыкают тройку лидеров синхронистки из Италии, их результат составил 219,2545 балла.
Эта награда стала третьей золотой медалью российских синхронисток на турнире. До этого они стали победителями в произвольной и технической программах групповых соревнований.
4 августа российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. По итогам шести прыжков россияне набрали 443,82 балла.
В интервью ИС "Вести" Терновой назвал прыжок на ЧЕ лучшим в карьере.