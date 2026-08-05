Российские синхронистки взяли золото в акробатической программе на ЧЕ в Париже

Синхронистки из РФ взяли третье золото на чемпионате Европы Российские синхронистки взяли золото в акробатической программе на ЧЕ в Париже

Москва5 авг Вести.Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже​​​.

Российские синхронистки получили за свое выступление 244,8221 балла. За сборную РФ выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

На втором месте оказалась сборная Испании с результатом 242,2428 балла. Замыкают тройку лидеров синхронистки из Италии, их результат составил 219,2545 балла.

Эта награда стала третьей золотой медалью российских синхронисток на турнире. До этого они стали победителями в произвольной и технической программах групповых соревнований.

4 августа российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. По итогам шести прыжков россияне набрали 443,82 балла.

В интервью ИС "Вести" Терновой назвал прыжок на ЧЕ лучшим в карьере.