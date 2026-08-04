Шлейхер и Терновой назвали свой прыжок в воду на ЧЕ лучшим в карьере

"Лучшая попытка в жизни": прыгуны в воду поделились эмоциями после победы на ЧЕ Шлейхер и Терновой назвали свой прыжок в воду на ЧЕ лучшим в карьере

Москва4 авг Вести.Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой, завоевавшие золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы, в интервью ИС "Вести" назвали свой прыжок лучшим в карьере.

В целом очень довольны, не все получилось, но очень рады за четвертый прыжок заднего класса. Наверное, это лучшая попытка в нашей жизни. Даже на тренировках так не делали… Прыгалось спокойно. Весь день сегодня переживал, а когда на запрыг вышел, волнение почти ушло поделился Руслан Терновой

По итогам шести прыжков россияне набрали 443,82 балла и заняли первое место. Второе место заняли итальянцы с результатом 416,46 балла, третье – украинцы, получившие 406,05 балла.

Хорошая сумма. Есть, куда стремиться, но довольны результатом сегодня отметил Никита Шлейхер

Эта награда стала третьей золотой медалью российских спортсменов на турнире. Ранее российские синхронистки стали победителями в произвольной и технической программах групповых соревнований. Всего в арсенале россиян на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже десять наград.