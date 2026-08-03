Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро ЧЕ в синхронных прыжках с трамплина

Россияне Кузнецов и Шлейхер выиграли серебро чемпионата Европы в Париже Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро ЧЕ в синхронных прыжках с трамплина

Москва3 авг Вести.Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

По результатам шести прыжков российский дуэт набрал 408,99 балла. Золото турнира завоевали представители Германии Лу Массенберг и Жонатан Шауэр с результатом 423,84 балла.

Тройку призеров замкнули итальянские спортсмены Стефано Белотти и Маттео Санторо, набравшие 386,07 балла.