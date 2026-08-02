Россияне завоевали серебро на ЧЕ в синхронных прыжках в воду в миксте

Россияне заняли второе место на ЧЕ в синхронных прыжках в воду Россияне завоевали серебро на ЧЕ в синхронных прыжках в воду в миксте

Москва2 авг Вести.Российские спортсмены Илья Молчанов и Елизавета Кузина завоевали серебряные медали на чемпионата Европы по водным видам спорта в смешанных синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Россияне получили 286,17 балла. Первое место заняли спортсмены из Италии Маттео Санторо и Клара Пеллакани (305,85 балла). Бронзовые медали достались немецким спортсменам Луису Санчесу и Лене Хентель (284,19 балла).

Ранее стало известно, что российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева завоевали бронзовые медали в технической программе микст-дуэтов на ЧЕ по водным видам спорта.

Турнир проходит в Париже, россияне выступают на нем в нейтральном статусе.