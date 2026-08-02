Москва2 авгВести.Российские спортсмены Илья Молчанов и Елизавета Кузина завоевали серебряные медали на чемпионата Европы по водным видам спорта в смешанных синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Россияне получили 286,17 балла. Первое место заняли спортсмены из Италии Маттео Санторо и Клара Пеллакани (305,85 балла). Бронзовые медали достались немецким спортсменам Луису Санчесу и Лене Хентель (284,19 балла).
Ранее стало известно, что российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева завоевали бронзовые медали в технической программе микст-дуэтов на ЧЕ по водным видам спорта.
Турнир проходит в Париже, россияне выступают на нем в нейтральном статусе.