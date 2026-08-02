Российские прыгуны поделились, что закрыли гештальт по международной медали Прыгуны Молчанов и Кузина: мы закрыли гештальт по международной медали

Москва2 авг Вести.Российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина рассказали ИС "Вести", что закрыли гештальт по международной медали на чемпионате Европы в Париже.

Атлетам задали вопрос, "закрыли ли они гештальт".

У нас за все годы совместных прыжков не было международной медали, поэтому мы, можно сказать, навыигрывали все у себя дома, но международная первая медаль. Поэтому, конечно, очень хотелось, чтобы она была. И чем выше проба, тем лучше, но серебряная – это все равно здорово. Тем более, ребята на первом месте – это чемпионы мира действующие, поэтому здесь вообще мы только рады. [Гештальт] по международной медали [закрыли] сказал Молчанов

Как добавила Кузина, у них получилось выступить хорошо, на что они и рассчитывали.

Прыгуны в воду Кузина и Молчанов завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы.

Ранее российские спортсменки отметили дружелюбное отношение к РФ со стороны представителей других стран на чемпионате Европы по прыжкам в воду.