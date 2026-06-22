Российские прыгуны в воду победили в командных соревнованиях на юниорском ЧЕ

Российские прыгуны в воду взяли золото первенства Европы среди юниоров Российские прыгуны в воду победили в командных соревнованиях на юниорском ЧЕ

Москва22 июн Вести.Российские прыгуны в воду одержали победу в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Венгрии.

Сборная Россия в составе Надежды Трифоновой, Ильи Надеева, Александры Кедриной и Мирослава Киселева набрала 376,95 балла. Серебро досталось итальянцам (350,15), бронза — украинцам (327,20).

Турнир продлится до 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила россиянам участвовать в юношеских и молодежных стартах с национальным флагом и гимном.