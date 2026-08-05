Москва5 авгВести.Российская спортсменка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
По итогам пяти прыжков россиянка набрала 312,40 балла. Первое место в состязании заняла итальянская спортсменка Кьяра Пеллакани с 358,05 балла, серебро завоевала британка Ясмин Харпер, на счету которой 318,70 балла, передает ТАСС.
Еще одна российская спортсменка – Елизавета Кузина – стала девятой, набрав 273,50 балла.
ЧЕ по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. На их счету 11: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.
Ранее российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева заняли третье место в технической программе микст-дуэтов на ЧЕ в Париже. Золото выиграли британцы Ранджуо Томблин и Изабель Торп, а серебро завоевали итальянские спортсмены Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро.