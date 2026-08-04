Шлейхер и Терновой стали чемпионами Европы в синхронных прыжках в воду

Шлейхер и Терновой выиграли золото чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду Шлейхер и Терновой стали чемпионами Европы в синхронных прыжках в воду

Москва4 авг Вести.Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

По итогам шести прыжков россияне набрали 443,82 балла и заняли первое место.

Эта награда стала третьей золотой медалью российских спортсменов на турнире. Ранее российские синхронистки стали победителями в произвольной и технической программах групповых соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.