Москва4 авгВести.Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
По итогам шести прыжков россияне набрали 443,82 балла и заняли первое место.
Эта награда стала третьей золотой медалью российских спортсменов на турнире. Ранее российские синхронистки стали победителями в произвольной и технической программах групповых соревнований.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.