Спортсменка Трифонова: самый волнительный и сложный прыжок на ЧЕ – последний Спортсменка Трифонова рассказала, какой прыжок на ЧЕ оказался самым сложным

Москва5 авг Вести.Самым волнительным и сложным прыжком в воду в программе на чемпионате Европы (ЧЕ) по водным видам спорта в Париже оказался последний прыжок. Об этом в эксклюзивном комментарии для ИС "Вести" рассказала бронзовый призер турнира Надежда Трифонова.

По ее словам, прыжок зависит не столько от техники, сколько от настроя и "правильных" мыслей.

Самый последний прыжок, он был самый волнительный, самый сложный в моей программе. Там зависит все больше от наскока, [и того], что у тебя в голове. Главное – собрать все мысли воедино и сделать отметила Трифонова

Спортсменка также рассказала, что обычно в день выступления она всегда спит днем, это своего рода некий ритуал для победы. Однако в этот раз, перед финалом, она не могла уснуть от волнения.

По итогам пяти прыжков Трифонова набрала 312,40 балла. Первое место в состязании заняла итальянка Кьяра Пеллакани (358,05 балла), серебро завоевала британская спортсменка Ясмин Харпер (318,70 балла).

Ранее пловец Денис Адеев назвал "позорищем" свой результат на чемпионате Европы. Он сравнил его с прошлым чемпионатом мира, где он финишировал шестым.