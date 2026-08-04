Пловец Денис Адеев назвал "позорищем" свой результат на чемпионате Европы Адеев жестко прокомментировал свое 26-е место на чемпионате Европы в Париже

Москва4 авг Вести.Российский пловец Денис Адеев занял 26-е место на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Спортсмен крайне жестко оценил свое выступление, назвав его "полным позорищем" в сравнении с прошлым чемпионатом мира, где он финишировал шестым.

Адеев пояснил, что из-за тяжелого сезона у него закончились физические силы уже на третьем километре дистанции. На этой же дистанции выступали еще два представителя России: Владимир Иванов финишировал 28-м, а Александр Степанов сошёл с дистанции и не смог завершить заплыв.

Чемпионат Европы во Франции продлится до 16 августа.