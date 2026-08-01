"Глаза уже просто разъедает". Тренер синхронисток посетовала на воду в Париже Тренер Данченко: вода на чемпионате Европы в Париже ядовитая, глаза разъедает

Москва1 авг Вести.Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко раскритиковала качество воды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Ее слова прозвучали в эфире "Матч ТВ".

Как сообщалось, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ядовитая вода, особенно в открытом бассейне. У нас специфика такова, что очень важно без очков делать кусками элементы. Делать без очков, потому что немножко смещается ощущение в теле, чуть‑чуть по‑другому чувствуешь геометрию и по‑другому чувствуешь ракурс. Поэтому им очень важно работать без очков. Но так как глаза уже просто разъедает, мы разрешаем им надевать очки сказала Данченко

Ранее президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), вице-президент Олимпийского комитета РФ Дмитрий Мазепин рассказал, как удалось организовать участие атлетов из России в чемпионате.