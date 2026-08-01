Тренер Данченко заявила, что РФ сейчас не вхожа в круги европейского судейства Тренер Данченко: РФ пока не допускают к судейству в Европе

Москва1 авг Вести.Россия сейчас не вхожа в круги европейского судейства. Об этом ИС "Вести" заявила старший тренер сборной РФ по синхронному плаванию Татьяна Данченко, комментируя выступление российских синхронисток на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Мы на европейских стартах были очень давно. Мы выпали из пула. И сейчас, вернувшись, нам нужно не только самим вернуться, еще нужно вернуть судейство, еще нужно вернуть кого-то в техком Европейской лиги. И мало того, что иметь вес своего мнения о правилах, о каких-то изменениях, о каких-то нюансах, нам нужно еще об этом знать, что кто-то внес какие-то пожелания в правила, что что-то ценится больше, что-то меньше. Мы не вхожи абсолютно в круги сейчас судейства европейского сказала Данченко

На чемпионате Европы российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзовую медаль.

Ранее они рассказали о своей программе "Страх раздвоения личности".