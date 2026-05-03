Москва3 маяВести.Тренер сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина в комментарии ИС "Вести" поздравила российских спортсменок с успехом на этапе Кубка мира в китайском Сиане.
Они справились на 100% с тем, что у нас больше половины спортсменов новых. Очень круто, мы очень рады за девочек, что у них у них все получилосьзаявила она
По итогам третьего этапа сборная России по синхронному плаванию, который проходил в КНР с 1 по 3 мая, заняла второе место в общекомандном медальном зачете. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном.
Ранее синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова, завоевавшие золото в произвольной программе дуэтов, назвали свою награду особенной.