Бронзовый призер ЧЕ по синхронному плаванию Трофимов: результат мог быть лучше Синхронист Трофимов остался недоволен результатом своего выступления на ЧЕ

Москва1 авг Вести.Бронзовый призер Чемпионата Европы по синхронному плаванию 2026, проходящего в Париже, Захар Трофимов в эксклюзивном комментарии для ИС "Вести" выразил разочарование результатом своего сольного выступления.

По его словам, в дальнейшем он постарается показать лучшие результаты.

Спортсмен также рассказал о своих ощущения от поездки в столицу Франции и участия в чемпионате. Он отметил, что вид на главную достопримечательность Парижа придает ему спокойствие.

С другой стороны, могло быть лучше. Но завтра постараюсь лучше, а следующий еще лучше… Плохо сплю, но с видом на Эйфелеву башню, подуспокаивает. Рад, что приехал, рад, что выступаю отметил Трофимов

Чемпионом в сольной технической программе синхронного плавания стал британец Ранджуо Томблин, второе место занял итальянец Фелиппо Пелати, а российский спортсмен Захар Трофимов стал третьим.

Также российские спортсмены рассказали, что не испытывали никакого негатива в свою сторону.