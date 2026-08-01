Москва1 авг Вести.Синхронист Захар Трофимов обладает огромным потенциалом и в будущем может побороться за первые места. Об этом в эксклюзивном комментарии для ИС "Вести" рассказала заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, тренер Гана Максимова.

Бронзовый призер Чемпионата Европы по синхронному плаванию 2026 в Париже получил самую высокую оценку за художественность своего выступления. По словам тренера, он - юниор, который защищает честь взрослой команды, чем действительно можно гордиться.

Он получил максимальную оценку по художественности. Это говорит о том, что у нас есть спортсмен, который с огромным потенциалом и который может бороться в дальнейшем спокойно за первые места. Это самое главное. Тут, конечно, нужно еще поработать, потому что все впереди… У меня не всегда может быть радостное впечатление после того, что я увидела, потому что я его видела и в лучшем исполнении, да. Но когда я как бы разумно к этому подхожу, я понимаю, что это успешный результат, с учетом того, что это взрослый чемпионат Европы, это первый день соревнований, это новая программа пояснила Максимова

Тренер добавила, что если бы Трофимов "сделал все на максимум", то мог бы занять второе место. Однако, бронзовая награда - это не провод расстраиваться и "рвать на себе волосы", потому что все еще впереди.

Сам Трофимов выразил разочарование результатом своего сольного выступления. По его мнению, он мог бы выступить лучше.