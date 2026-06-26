"Мы этим очень дорожим": ученики Москвиной рассказали о методах работы тренера Фигуристы Мишина и Галлямов рассказали о методах работы тренера Москвиной

Москва26 июн Вести.Бронзовые призеры Олимпийских игр в парном фигурном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов в интервью ИС "Вести" рассказали, в чем проявляется строгость тренера Тамары Москвиной.

По словам спортсменов, Москвина никогда не кричит и не ругается на своих учеников, она спокойно указывает на ошибки и рассказывает, как их можно исправить.

У нее строгость не в том, что она как-то жестко тренирует, кричит, а в том, что если она решила, что нужно пять раз сделать, то делаем пять раз и все поделилась Мишина

Фигуристы отметили, что тренер бывает не жесткой, а именно справедливой. Москвина всегда найдет нужные слова.

Какой смысл кричать, нервничать, это еще и на здоровье влияет. Мы стараемся Тамару Николаевну не злить, чтобы как можно дольше с ней работать. Мы этим очень дорожим рассказал Александр Галлямов

26 июня шестикратная чемпионка СССР Тамара Москвина отмечает 85-летие.