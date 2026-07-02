Москва2 июлВести.Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Избранником Мишиной стал Андрей Пушняков, который работает учителем физкультуры и тренером по баскетболу. Мужчина работает в школе, в которой ранее училась фигуристка. По ее словам, они познакомились в университете имени Лесгафта.
Мы поздравляем Настю и ее супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний!говорится в сообщении
Анастасии Мишиной 25 лет. В паре с фигуристом Александром Галлямовым она является чемпионкой мира 2021 года, а также чемпионкой Европы 2022 года и трехкратной чемпионкой России. На Олимпийских играх в Пекине россияне выиграли две бронзовые медали - в парном катании и командном турнире.