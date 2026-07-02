Чемпионка мира по фигурному катанию Мишина вышла замуж за учителя физкультуры

Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж Чемпионка мира по фигурному катанию Мишина вышла замуж за учителя физкультуры

Москва2 июл Вести.Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Избранником Мишиной стал Андрей Пушняков, который работает учителем физкультуры и тренером по баскетболу. Мужчина работает в школе, в которой ранее училась фигуристка. По ее словам, они познакомились в университете имени Лесгафта.

Мы поздравляем Настю и ее супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний! говорится в сообщении

Анастасии Мишиной 25 лет. В паре с фигуристом Александром Галлямовым она является чемпионкой мира 2021 года, а также чемпионкой Европы 2022 года и трехкратной чемпионкой России. На Олимпийских играх в Пекине россияне выиграли две бронзовые медали - в парном катании и командном турнире.